Врач предупредил об опасности самодельного антисептика при борьбе с коронавирусом

Неправильно приготовленный в домашних условиях спиртосодержащий антисептик может стать роковой ошибкой в борьбе с коронавирусом.

— Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта, — цитируют «РИА «Новости» врача-фармаколога поликлиники номер 1 управделами президента Игоря Федорова. — Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62 процентов сможет убить вирус, все остальное не сможет.

Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой. Поэтому покупаем любое антисептическое средство на основе спирта, оно гарантированно убивает вирус в течение считанных минут. Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек. В России по последним данным, общее число зараженных составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.