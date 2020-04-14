Врач назвал пять самых опасных мест для заражения коронавирусом во время карантина

Самыми опасными местами для заражения коронавирусом во время карантина и самоизоляции признаны аптека, магазин, заправка, также риск существует во время выхода на улицу для прогулки с питомцами и выноса мусора.

— Первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека, — цитируют «Аргументы и факты» кандидата медицинских наук Владимира Зайцева. — Люди туда по определению идут не особенно здоровые. Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания.

Чтобы обезопасить себя, ходите в аптеку в маске, нос дополнительно можно обработать противовирусной мазью. Ознакомьтесь заранее с тем, какие лекарства вам нужны, подберите аналоги и т. д., чтобы не создавать толпу и не отвлекать аптекаря. Постарайтесь выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет мало народа. Меньше людей — ниже риски заражения. При входе обработайте руки антисептиком, так же стоит поступить и при выходе из аптеки.

На втором месте — магазин. Здесь ежедневно бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра. Чтобы снизить риски инфицирования, в магазин обязательно нужно приходить в маске, на входе, перед тем как брать корзинку или тележку, надо обработать руки антисептиком. Предпочтение отдавайте расфасованным продуктам и тем, что отличаются длительным сроком хранения.

На третьем — заправка. Поэтому перед тем, как заправлять машину, рекомендовано обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту. Также оптимален вариант заправки там, где работают заправщики.

На четвертом месте по риску заражения коронавирусом — прогулки с питомцами. На пятом — выход на улицу для выноса мусора. В связи с этим рекомендовано во всех случаях мыть руки и обрабатывать их санитайзером.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровело 1 470 человек.