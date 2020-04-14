ВОЗ считает, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что пик заражений коронавирусом еще не пройден, сообщает Reuters.

— Мы наблюдаем вспышку заболевания по всему миру, однако 90 процентов случаев пока приходится на Европу и США. Так что мы, конечно, еще не видим пика заражений, — подчеркнула представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Также продолжается разработка действенной вакцины против вируса. Однако препарат может появиться в реальном доступе только через 12 месяцев.

По последним данным в мире зарегистрировано 1 929 079 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 119 754 летальных исхода, выздоровели 452 838.

В США количество зараженных составляет 587 173 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира.

На день 14 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.