ВОЗ призвал не допустить в России резкого ослабления мер борьбы против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о том, что нельзя допускать резкого ослабления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

— ВОЗ рекомендует следующие критически важные шаги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции: изолировать, тестировать и отслеживать каждый новый случай COVID-19, обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения, а также соблюдение населением всех профилактических правил и режима самоизоляции, — приводит «РИА Новости» слова Вуйнович. — В России все вышеуказанные меры внедрены, и очень важно не допустить их резкого ослабления. Стратегии выхода должны быть постепенными.

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 170 летальных исходов, 1 694 человека выздоровели.