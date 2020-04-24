ВОЗ отнесла девять российских вакцин против коронавируса к перспективным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Среди них шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также три вакцины других научно-исследовательских организаций.

Всего в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 проходят доклинические исследования, шесть — клинические исследования на людях.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 886 709 человек. Далее идут — Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 129).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 68 622 человек, 5 568 выздоровело, 615 умерло.