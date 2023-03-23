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Сегодня, 20:00

«Ворота в опасности». METRO опубликовал открытое письмо Акинфееву и попросил помощи

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Торговая сеть METRO объявила о новых правилах посещения магазинов: теперь для покупок больше не нужны карточки гостя. В компании ожидают большого притока людей и сравнивают возможную нагрузку с цунами.

Поэтому сеть решила найти лучшего защитника для своих «ворот» — и кто мог бы подойти на роль лучше, чем лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев. Как отмечают в METRO, если бы голкипер ЦСКА согласился встать на защиту хотя бы на 90 минут, они были бы очень благодарны. Заодно Акинфееву обещана именная карта с 10000 бонусов. А вот полный текст письма:

Дорогой Игорь!

Когда человек — профи, ему хочется доверить важную миссию.

Когда он лучший в своем деле, это хочется сделать публично.

Поэтому мы пишем это письмо.

Мы скажем вам то, что для вас не ново: «Ворота в опасности!»

Ведь вы тот, кто решает такие проблемы на раз-два.

Так... Ворота, известный вратарь — это понятно. Но при чем здесь METRO?

Все просто. Мы отменили карты гостя на входе. Никаких турникетов и пропусков — только хардкор! Приходите, покупаете, а на ту самую карточку гостя получаете бонусы.

Идиллия? Почти.

Представляете, сколько придет людей на такое предложение?

Спойлер: много. Настоящее цунами!

И тут мы возвращаемся к нашим воротам. Такие распахнутые. Такие беззащитные...

Если бы вы согласились встать на их защиту хотя бы на 90 минут — мы были бы вам благодарны. Как и наши клиенты, которые смогут сконцентрироваться на атаке полок с товарами.

Мы готовы сделать для вас именную карту и сразу зачислить туда 10000 бонусов.
И даже включить «Футбольный марш» перед началом, если захотите.

С нетерпением будем ждать ответа!

Искренне ваши, сотрудники METRO

Источник: https://t.me/metroccrus/3269
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