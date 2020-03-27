Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован. У него обнаружили коронавирус, сообщает Bild.

По данным источника, 57-летний певец сейчас находится в палате интенсивной терапии берлинской больницы. Указано, что у исполнителя поднялась температура после возвращения с концерта. Его доставили в больницу, у артиста были симптомы пневмонии.

Издание сообщает, что угрозы жизни Линдеманна на данный момент нет. Более подробная информация о его состоянии здоровья пока не сообщается. Ранее артист выступал в России, в том числе в Москве 15 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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