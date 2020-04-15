Водителям такси в Москве не нужно оформлять цифровой пропуск

Цифровой пропуск для передвижения на такси в Москве необходимо оформлять только пассажирам, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. С 15 апреля сотрудники ГИБДД начали проверять наличие пропуска у каждого водителя на въездах в Москву. Это связано с дополнительными мерами по борьбе с коронавирусом.

— В случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам, — приводит слова пресс-службы ТАСС. — Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.