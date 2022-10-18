Во время награждения на чемпионате мира по армрестлингу спортсменка из Турции перекрыла казахстанский флаг

Во время церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу произошла казусная ситуация.

Призеры соревнований из Казахстана Диана Тюкова и Дана Асанова, поднявшись на пьедестал, раскрыли флаг своей страны. Затем спортсменка из Турции Чаглаян Деря Джерен вывесила над ним свой флаг.

Ситуация разрешилась мирным путем: Тюкова и Асанова подняли казахстанский флаг выше — и всем хватило места.

17 октября на чемпионате мира по армрестлингу среди женщин победу одержала спортсменка из Турции Деря Джерен. Казашка Тюкова заняла 2-е место, ее соотечественница Асанова — третье.