Во Флориде ураган «Милтон» снес крышу стадиона бейсбольного клуба «Тампа»

Ураган «Милтон», который бушует в районе штата Флорида, снес крышу стадиона бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс».

Арена «Тропикана-филд» располагается в Сент-Питерсберге и вмещает более 25 тысяч человек. Заблаговременно внутри стадиона были расставлены койки на случай размещения жителей во время эвакуации.

СМИ сообщали, что в Сент-Питерсберге за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. В штате Флорида более 1,5 миллиона жителей остались без электричества.