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Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

10:42
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В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты, сообщает «Коммерсантъ».

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке в случае одобрения правительством.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. В авиации объем возвратов может достигать около 70 миллиардов рублей.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4337442?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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