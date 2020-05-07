Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты, сообщает «Коммерсантъ».

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке в случае одобрения правительством.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. В авиации объем возвратов может достигать около 70 миллиардов рублей.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.