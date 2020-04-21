Власти Подмосковья предполагают, что режим самоизоляции будет продлен на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что режим всеобщей самоизоляции, скорее всего, будет продлен на майские праздники. Это связано с пандемией коронавируса.

«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники. Его слова приводит ТАСС.

Губернатор также отметил, что на период майских праздников в Подмосковье возможен рост количества дачников.

«У нас, по данным УВД, где-то порядка, в разные дни, от 1,5 до 2 млн дачников. Максимальная численность, которая возможна — от 2 до 4 млн человек, в зависимости от того, в каком составе семья выезжает. Поэтому дачники — это известная тема в Подмосковье, дачники едут к себе домой. Поэтому мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и все, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газ, электричество, канализация. Все эти бытовые вещи должны соответствовать той нагрузке, которая сегодня существует», — добавил он.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 530 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 174 726 человек, выздоровело — 667 624.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.