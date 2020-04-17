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Власти Москвы ждут приближения пика заболеваемости коронавирусом

10:20
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP

Власти Москвы заявили, что пик заболеваемости коронавирусом должен наступить в ближайшие две-три недели.

— Ближайшее время будет очень трудным для всех нас. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели, — рассказала в видеообращении к медицинским работникам Москвы заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 28 015 случаев заражения коронавирусом, 2320 человек выздоровело, 239 человек умерло.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=s7wYAoRxwTg

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