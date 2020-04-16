Власти Москвы заявляют об отсутствии проблем с получением пропуска для проезда

Проблем с получением пропуска для проезда в Москве нет, заявил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Пропускной режим в Москве был введен в связи с пандемией коронавируса.

— Проблемы с точки зрения получения пропуска нет, — цитируют Данчикова «РИА Новости» со ссылкой на эфире телеканала «Россия 24». — Дальше работа будет совершенствоваться в части контроля пропускного режима. Технология функционирует, мы глобальных сложностей не видим.

На данный момент в мире зарегистрированы 2 102 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 136 119 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 525 438 человек выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.