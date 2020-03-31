Власти Москвы запретили работу букмекерских контор из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил, что с 31 марта все букмекерские конторы в городе закроются на карантин из-за пандемии коронавируса.

— Работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно, — говорится в сообщении Собянина. — А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения.

На данный момент в Москве введена всеобщая самоизоляция. На данный момент в столице 1226 заболевших коронавирусом, 11 человек умерли, 70 выздоровели.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.