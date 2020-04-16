Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Власти Москвы: ситуация с соблюдением жителями столицы режима самоизоляции пока не улучшается

16:27
Коронавирус в Москве. Фото Сергей Савостьянов, "Известия".
Коронавирус в Москве. Фото Сергей Савостьянов, "Известия".
Теги:

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что жители Москвы продолжают нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«К сожалению, пока ситуация не улучшается, — цитирует Данчикова ТАСС.- Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам. Это тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома»

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/moskva/8261247

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир