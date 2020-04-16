Власти Москвы: ситуация с соблюдением жителями столицы режима самоизоляции пока не улучшается

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что жители Москвы продолжают нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«К сожалению, пока ситуация не улучшается, — цитирует Данчикова ТАСС.- Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам. Это тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома»

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.