Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков разъяснил правила ношения масок и перчаток в столице. С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, нарушение закона подразумевает штраф.

— У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет, — цитирует «РИА Новости» Данчикова. — Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан.

Штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч.

По словам Данчикова, на транспорте следить за выполнением правил будет ГКУ «Организатор перевозок». На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, магазины продолжит контролировать департамент торговли. Остальные отрасли будет контролировать объединение административно-технических инспекций.

— Любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа, — добавил Данчиков.

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.