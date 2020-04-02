Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Власти Москвы продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 мая

22:11
«ВЭБ-Арена». Фото ПФК ЦСКА
«ВЭБ-Арена». Фото ПФК ЦСКА
Теги:

В Москве продлен запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 мая, сообщил мэр города Сергея Собянина на своем официальном сайте.

До этого запрет действовал до 10 апреля. Ранее РФС приостановил проведение футбольных матчей до 31 мая.

Президент России Владимир Путин в четверг продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/news/item/72066073/

Опрос

проголосовало: 2913
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир