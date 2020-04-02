Власти Москвы продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 мая
22:11
В Москве продлен запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 мая, сообщил мэр города Сергея Собянина на своем официальном сайте.
До этого запрет действовал до 10 апреля. Ранее РФС приостановил проведение футбольных матчей до 31 мая.
Президент России Владимир Путин в четверг продлил нерабочие дни до 30 апреля.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
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