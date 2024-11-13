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Власти Эстонии не хотят видеть россиянок на чемпионате мира по эстетической гимнастике

Камила Абдурахманова
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Президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова сообщила, что российские спортсменки не выступят на ноябрьском чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике в Эстонии из соображений безопасности и нежелания властей страны принимать у себя россиянок.

«По решению Международной федерации эстетической групповой гимнастики команды России и Белоруссии выступают на международных стартах без национальной атрибутики и на усмотрение страны-организатора. В Эстонии, к сожалению, российская команда выступить не сможет. Во-первых, Всероссийская федерация эстетической гимнастики приняла решение не отправлять в Эстонию своих спортсменок из соображений безопасности. Что касается второй причины неучастия, то международная федерация допустила россиянок на этот чемпионат мира и при этом сделала запрос в страну — организатор соревнований. Эстонская федерация гимнастики под давлением властей страны вынуждена была признать нежелательным участие россиянок и белорусок в чемпионате мира в Тарту даже без национальной атрибутики», — приводит слова Морозовой ТАСС.

Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в Эстонии с 22 по 24 ноября. В 2026 году чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет в болгарской Софии, а европейское первенство примет Сербия.

Источник: ТАСС
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