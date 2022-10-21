Бондаренко рассказал о болезни экс-защитника «Локомотива» Лекхето, который скончался в 2008 году

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о смертельной болезни экс-защитника «Локомотива» и сборной ЮАР Джейкоба Лекхето, который скончался в 2008 году.

— Как Тото, бывший ассистент вашего отца в сборной Мозамбика, умудрился заразиться СПИДом?

— Ха-ха... Известно как!

— Так ясно, что все девицы больные. Надо предохраняться.

— Наверное, не предохранялся. Лекхето ведь тоже заразился!

— Может, какими-то другими путями? Переливание крови?

— Да нет, что вы! Только тем самым.

— После того как они узнали диагноз, ваше общение продолжилось?

— Да. Перед самым отъездом Лекхето из России я был у него в квартире на Кутузовском. Жена Бобика к тому времени уже уехала. А Тото в Мозамбике жил на нашей старой вилле. Мы виду не подавали, что жалеем его. Общались как обычно.

— Не страшно?

— Послушайте, в ЮАР каждые 30 секунд — смерть от СПИДа. Причем раз в год от него умирает футболист сборной. Вот мы смотрим, кого Карпин пригласил в команду. А там смотрят — кто жив, а кто умер. Из действующих! Так что отношение спокойное. Ну, часть жизни. Дети природы. Лекхето в последнее время выглядел ужасно — но не жаловался. Мне брат рассказывал.

— Человек болен СПИДом. Обнимаетесь с ним?

— Обнимаемся, конечно! СПИД не передается воздушно-капельным путем. Даже если контакт с кровью, заразиться не так просто. Должно многое совпасть. Температура, еще что-то... А ВИЧ вообще не страшен.