Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацей с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем.

— Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания, — говорится в заявлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля. — Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение.

По последним данным Роспотребнадзора на день 19 апреля, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3 291 человек.