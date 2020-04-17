Владимир Путин заявил, что Россия обязательно победит пандемию коронавируса

Президент России Владимир Путин во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах заявил, что пандемия коронавируса будет побеждена.

«Прежде всего прошу правительство, минздрав, другие федеральные ведомства плотнее работать с регионами, — приводит слова Путина официальный сайт главы государства. — То, что сейчас министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Забайкальский край, — меня это тревожит.

В чем дело, уважаемые коллеги? Мы же с вами знаем, Москва, я уже сказал в начале, первая столкнулась с этой проблемой, первая. Но мы видим, что вирус пошел в регионы России, и там нет такого изобилия, прямо скажем, которое есть в Москве: нет такого количества коечного фонда регионального, там нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений. Поэтому там, в регионах Российской Федерации, на территориях работы должны вестись сегодня особенно напряженно.

Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащения специализированного коечного фонда, сейчас вот только коллеги об этом говорили.

Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки. Обращаю внимание: эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно.

В ближайшее время будет также сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация.

Далее: начиная с апреля по всей стране предусмотрены особые федеральные выплаты врачам, медсестрам, другим специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Вновь обращаюсь к главам субъектов Российской Федерации: все региональные надбавки и доплаты медработникам должны быть сохранены в полном объёме.

Персональная ответственность каждого руководителя региона — лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможностей системы здравоохранения на местах. Прошу вникать в каждую деталь. Речь идет о здоровье, о жизни людей.

Повторю: все, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей.

Мы с вами знаем, мы можем быть уверены: Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане.

Я хочу настроить вас на совместную, общую эффективную работу и надеюсь, что наш сегодняшний разговор будет только этапом в достижении общего результата».

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.