Владимир Путин выступил с поздравительной речью в День Победы

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы.

— Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается великим, а наше отношение — священным.

Это история нашей страны, частичка нашей души. Часть памяти, которую передали нам наши отцы и матери. Сегодня мы вспоминаем тех, кого уже нет рядом с нами. С любовью вглядываясь в дорогие черты. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделал для родины столько, что это никак не измерить. Они спасли отечество, защитили мир.

Мы отдаем дань памяти великому подвигу советского народа. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и силой духа.

Мы склоняем голову перед памятью всех, кто не вернулся с войны.

Мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату. Будет наш главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка». Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость.

Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником и с Днем Победы, ура!