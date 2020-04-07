Владимир Путин: «Пик эпидемии коронавируса еще не пройден»

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса. По его словам, пик эпидемии еще не пройден.

— Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. — Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

Мне очень хотелось бы сегодня услышать именно мнения специалистов. Поэтому прежде всего предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по?моему, стали, вся страна вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что мы свои действия, имею в виду действия властей всех уровней, основываем именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили сложной и очень важной, ответственной работе.

Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности.