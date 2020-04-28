Владимир Путин: «В день Победы 9 мая в небе пройдет парад самолетов и вертолетов»

Президент России Владимир Путин заявил, что мероприятия, которые были запланированы на 9 мая, состоятся позднее. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

«Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах.

9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты, — сказал Владимир Путин. — А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку» — песни, которые любим и знаем наизусть.

А все что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И, прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.