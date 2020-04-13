Владимир Путин: «Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону»

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону. По его словам, стране удается предпринимать упреждающие меры в борьбе с пандемией. Он также отметил, что ближайшие недели станут во многом определяющими.

— Все наши действия, имея в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов. Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого, — приводит ТАСС слова главы государства. — Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, — нам нужен хороший, профессиональный прогноз.

К территориям повышенного риска Путина отнес Москву, Московскую область и крупные города, включая миллионники, где большая концентрация людей и плотность населения.