Владимир Путин: «Распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать»

Президент России Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ отметил, что благодаря своевременной работе, удалось сдержать резкое распространение коронавируса в стране.

— Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается, — приводятся слова Путина на официальном сайте Президента России. — Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло.

Этот процесс за счёт профилактических мер нам всё-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идёт о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85-ти субъектах Федерации.

Также Президент России отметил, что система здравоохранения получила запас времени для подготовки к лечению больных благодаря карантинным мерам в стране.

— За счёт объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определённый запас по времени. Как уже сказал, сумели и сбить темпы распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения.