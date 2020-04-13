Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены самоизоляции

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн поделился мнением о жизни в России после отмены режима самоизоляции.

— Все, что делается, основано на трех моментах: положении дел в медико-биологической, экономической и политической ситуации, — приводит слова Альштейна НСН. — Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия могут отменить 30 апреля, если плохо — продлят. Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий.

14 дней — это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период — около пяти-шести дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.