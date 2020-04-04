Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Виктория Лопырева показала, чем питается во время самоизоляции. Очень необычное блюдо

09:25
Виктория Лопырева. Фото Instagram.
Виктория Лопырева. Фото Instagram.
Теги:

Посол чемпионата мира-2018, телеведущая и Мисс России-2003 Виктория Лопырева показала в социальных сетях, чем предпочитает питаться во время карантина. И это оказался не диетический и легкий овощной салат.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 099 603 человек. Умерших — 59 193, выздоровевших — 228 938.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир