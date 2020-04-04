Виктория Лопырева показала, чем питается во время самоизоляции. Очень необычное блюдо

Посол чемпионата мира-2018, телеведущая и Мисс России-2003 Виктория Лопырева показала в социальных сетях, чем предпочитает питаться во время карантина. И это оказался не диетический и легкий овощной салат.

Виктория Лопырева показала, чем питается на карантине pic.twitter.com/bTemAohDtV — Морковка Нигана (@NeganandLucil) April 4, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 099 603 человек. Умерших — 59 193, выздоровевших — 228 938.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.