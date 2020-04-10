Виктория Лопырева похвасталась фото в обтягивающих шортиках

Посол чемпионата мира-2018, телеведущая и Мисс России-2003 Виктория Лопырева выложила новый пост в Instagram.

— Написали несколько упражнений, которые помогут вам держать себя в форме не выходя из дома, — написала Лопырева в Instagram. — Первое — это бег на месте 2-4 минуты. Это упражнение не только отлично разогревает, но и тренирует сердечно-сосудистую систему, а также способствует похудению.

Второе — 50 приседаний. Хочешь стройные ноги и упругие ягодицы? Тогда приседай почаще! При движении вниз — ягодицы растягиваются, при движении наверх — сокращаются, а в верхней точке — прожимаем ягодички до горения!

Третье — подъемы на высокие полупальци 50 раз. Носки и пятки держим вместе. Уже к 20 разу вы должны почувствовать, как тепло приходит к икроножным мышцам!

Четвертое — складываемся к прямым ногам 1 минута. Ноги держим вместе, колени не сгибаем. Складываем туловище к прямым ногам и фиксируем финальное положение, чувствуя растяжение подколенных мышц.

Пятое — упражнение-бабочка (1 минута). Сидя на ягодицах, сгибаем ноги к себе и делаем упор «стопа в стопу». Руками тянемся вперед, расслабляя пахи и стараясь опустить колени к полу.