Вице-спикер Государственной Думы, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев объяснил «СЭ», почему был принят об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

— Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Теперь люди будет меньше выходить на улицу?

— Во-первых, закон приняли в большей степени из-за безалаберности наших людей. Если бы в выходные дни, когда президент объявил нерабочую неделю, многие не высыпали бы на улицу на шашлыки, не полетели бы в Сочи, таких жестких мер не было бы. Поскольку это произошло, Госдума была вынуждена ввести наказание. Кого-то это остановит, а кого-то придется оштрафовать, потому что наши русские люди надеются: «Авось пронесет». Так вот, никого не пронесет. Коронавирус? не определяет людей по национальности, цвету кожи, обеспеченности, должностному положению и марке автомобиля. Кто-то до сих пор считает: «Мне ничего не будет, я пойду тусить!» — для таких случаев принято наказание за нарушение карантина.

Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил, в результате которых заразились или умерли люди. В случае смерти двух и более человек предусматривается до семи лет лишения свободы. Если нарушение приведет к кончине по неосторожности или будет создана угроза массового заболевания, то предусмотрен штраф в 1-2 миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Обычное нарушение режима предусматривает денежное наказание в размере 500-700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет, либо до двух лет лишения свободы. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 823 479 человек, умерших — 40 636, выздоровевших — 174 019.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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