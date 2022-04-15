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Чернышенко: «Спорт — универсальный язык, проводите в Крыму ваши мероприятия»

Вице-премьер РФ Чернышенко высказался о проведении спортивных мероприятий в Крыму
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на мероприятии «Открытый разговор: встреча правительства и представителей спортивной сферы» высказался о проведении спортивных мероприятий в Крыму.

«Если раньше в силу санкций кто-то из спортивных федераций боялся в Крыму что-то делать, то сейчас — самое время. Отдельно хотел бы затронуть тему ЛНР и ДНР. Большая благодарность Минспорту за оперативную реакция. Сейчас более 400 ребят в 13 субъектах размещены, тренируются. Мы их финансово поддерживаем. Я знаю, что планируется футбольный студенческий матч Крым, ЛНР и ДНР. обращаю внимание РФС и других федераций: спорт — универсальный язык, проводите в Крыму ваши мероприятия», — сказал Чернышенко во время заседания.

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