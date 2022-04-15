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Дмитрий Чернышенко: «Прорабатываем подачу исков в различные инстанции для защиты прав российских спортсменов»

Дмитрий Чернышенко заявил, что Минспорта прорабатываем подачу исков в различные инстанции для защиты прав спортсменов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил вместе с коллегами меры по поддержке представителей спорта на мероприятии «Открытый разговор: встреча правительства и представителей спортивной сферы».

«Сейчас в международных соревнованиях участие наших спортсменов невозможно в силу той беспрецедентной травли, которую мы наблюдаем. Мы расширяем количество открытых соревнований с участием дружественных стран, Евразийского экономического сообщества, ШОС, БРИКС, СНГ, чтобы они могли участвовать и получать соревновательную практику», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер РФ заявил, что Министерство спорта продолжает работать совместно с генеральной прокуратурой по защите интересов спортсменов.

«По моему поручению Министерство спорта продолжает работать совместно с генеральной прокуратурой по защите интересов наших спортсменов. Мы прорабатываем подачу исков в различные инстанции для защиты прав наших спортсменов. Есть определенные успехи, но мы не будем их афишировать, поскольку есть определенные атаки со стороны наших недоброжелателей», — добавил Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко
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