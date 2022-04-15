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Чернышенко: «Спорт всегда был и должен оставаться вне политики»

Вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что спорт должен оставаться вне политики
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил вместе с коллегами меры по поддержке представителей спорта на мероприятии «Открытый разговор: встреча правительства и представителей спортивной сферы».

«Мы не приемлем никакую дискриминацию по национальному признаку. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Наши спортсмены приняли на себя первый удар, начиная с 2014 года. Мы ощущаем, так же, как и наши спортсмены, давление во всех сферах жизни, но при этом вы видите, что Россия демонстрирует неожиданные для тех, кто это все это задумывал, устойчивость и эффективность. Мы продолжаем создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт«, — сказал Чернышенко во время заседания.

Дмитрий Чернышенко
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