Чернышенко: «Спорт всегда был и должен оставаться вне политики»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил вместе с коллегами меры по поддержке представителей спорта на мероприятии «Открытый разговор: встреча правительства и представителей спортивной сферы».

«Мы не приемлем никакую дискриминацию по национальному признаку. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Наши спортсмены приняли на себя первый удар, начиная с 2014 года. Мы ощущаем, так же, как и наши спортсмены, давление во всех сферах жизни, но при этом вы видите, что Россия демонстрирует неожиданные для тех, кто это все это задумывал, устойчивость и эффективность. Мы продолжаем создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт«, — сказал Чернышенко во время заседания.