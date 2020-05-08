Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода России из режима ограничений

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии коронавируса в конце мая — начале июня.

— Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — там нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, ну, либо начало июня, — сказал Чернышенко в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

По последним данным Worldometers на 8 мая, всего выявлен 3 979 582 случая заражения коронавирусом. Умерших — 274 115 человек, выздоровело — 1 372 053.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.