Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд РФ разъяснил, кого и как будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Специальный режим действует для всех россиян до конца апреля, но может быть продлен.

Суды не должны наказывать людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными, сообщает РБК.

Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения коронавируса подлежат люди с подозрением на инфекцию, лица, прибывшие в Россию из эпидемически неблагополучного государства, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на коронавирус. Субъектами такого правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку.

Наказание предполагает штраф для граждан до 40 тысяч рублей, для должностных лиц или ИП — до 150 тысяч, для юридических лиц — до полумиллиона рублей. Для ИП и юрлиц также предусмотрена административная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Всего на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.