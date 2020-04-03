Велопрокат в Москве будет бесплатным для курьеров и волонтеров из-за ситуации с коронавирусом

Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что велопрокат для курьеров и волонтеров в городе буде работать бесплатно. Это связано с пандемией коронавируса.

«В этом году велопрокат заработает раньше обычного срока, — говорится в сообщении. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина — еще неделю спустя. Но — в отличие от прошлых лет — первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры.

Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома. В первую очередь пожилым и хронически больным людям. Велопрокат будет работать бесплатно. Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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