Великобритания вышла на второе место в Европе по числу жертв COVID-19

Великобритания вышла на второе место в Европе по количеству смертей, связанных с коронавирусом, после включения в общее число всех умерших после диагностирования у них COVID-19.

В период с 1 марта по 28 апреля зарегистрированы, помимо уже объявлявшихся, 3 811 смертей.

Таким образом, общее количество смертей после внесения дополнительных данных, главным образом из домов престарелых, составило 26 097, тогда как накануне, когда эти данные еще не учитывались, цифра равнялась 21 678. Среди европейских стран больше смертей зарегистрировано только в Италии — 27 682.