Ведущий «Суперниндзя. Дети» Артемьев рассказал, что его тронула история 14-летнего Лапшичева

Ведущий шоу «Суперниндзя. Дети» и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев назвал историю 14-летнего Миши Лапшичева одной из самых запоминающихся за все время проекта.

«История Миши Лапшичева — это история героя документального фильма «Бегущий ниндзя», который мы сняли про мой забег на горном трейл-ультрамарафоне на 50 км. Его история зацепила. Я как будто окунулся в детство. У меня был товарищ с похожей судьбой. Захотелось помочь. Был положительный отклик от этого фильма», — цитирует Артемьева NEWS.ru.

Лапшичев потерял в четырехлетнем возрасте отца, у которого был рак. Он пришел в проект «Суперниндзя. Дети» с целью выиграть главный приз, чтобы помочь маме и построить спортплощадку в своей деревне.