Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о снятии российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.

«Это всё уже неприятные частности в силу того, что произошло до. И эти крайности очень некрасивые! Есть распоряжение ВАДА, а дальше уже стоит вопрос: захотят или не захотят унизить российских спортсменов те, кому это выгодно.

Меня тоже переполняют эмоции, но есть эмоции, а есть правила, которые нужно соблюдать, хоть они и временные. Если тебя хотят укусить, то ты всячески не должен этого допустить. В данном случае оплошность организаторов устранили самым некрасивым способом, да еще и прилюдно! У организаторов было формальное право вот так сделать. Наши отношения с Польшей находятся ниже плинтуса. В каждом моменте необходимо сделать все необходимое, чтобы вот такой возможности унизить нас не было. А то нас и так достаточно унизили! Но не судите упрощенно. И в Польше есть люди, которые грудью вставали на защиту наших памятников, которые остались после войны", — сказал Валуев «СЭ»

Флаг России убрали со стола во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА

Ранее, 28 апреля, шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина назвала полной неожиданностью произошедшее с флагом РФ на турнире.

(Владислав Флегонтов)