Валерий Газзаев: «Слова Резцовой о карантине? Каждый думает в силу своей испорченности»
12:20
Глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что она не соблюдает карантин.
— Ну что тут ответить... Каждый думает в силу своей испорченности. Здесь сложно что-либо добавить. Весь мир борется с коронавирусом, прилагает огромные усилия, в том числе и Россия, а тут такие слова... Ей, видимо, все ни по чем.
«Зачем критиковать людей, которые поехали на шашлыки? Скоро нам запретят дышать, что ли?»
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020