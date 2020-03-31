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Валерий Газзаев: «Слова Резцовой о карантине? Каждый думает в силу своей испорченности»

12:20
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Глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что она не соблюдает карантин.

— Ну что тут ответить... Каждый думает в силу своей испорченности. Здесь сложно что-либо добавить. Весь мир борется с коронавирусом, прилагает огромные усилия, в том числе и Россия, а тут такие слова... Ей, видимо, все ни по чем.

«Зачем критиковать людей, которые поехали на шашлыки? Скоро нам запретят дышать, что ли?»

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