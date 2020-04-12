В ВОЗ объяснили причины роста заражения коронавирусом в Москве

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила причины роста заражения коронавирусом в Москве. По ее словам, некоторые москвичи несерьезно отнеслись к проблеме.

— Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня, — цитируют Вуйнович «Известия» со ссылкой на эфир «России 1».

29 марта власти Москвы ввели обязательную самоизоляцию для всех жителей. 11 апреля было объявлено о введении пропускного режима в Москве.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.