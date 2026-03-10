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10 марта, 15:32

В Татарстане скончался финалист конкурса «Мистер Вселенная» Ференец

Алина Савинова

Бодибилдер и тренер Николай Ференец умер в возрасте 61 года в городе Набережные Челны в Татарстане, сообщили близкие спортсмена «ВКонтакте».

По предварительным данным СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Одна из учениц специалиста отметила, что Ференец одним из первых заложил основы фитнес-культуры в городе, а его подход к тренировкам сочетал строгость и чуткость.

«Его энтузиазм, энергия и вера в своих учеников дали старт многим спортивным судьбам. Память о Николае останется в сердцах его учеников, коллег и всех, кто знал этого удивительного человека», — отметила ученица бодибилдера.

Ференец является обладателем Кубка России, многократным чемпионом страны, а также финалистом чемпионатов Европы и мира. В 2010 году он занял шестое место в финале конкурса «Мистер Вселенная», который проходил в немецком городе Айхен. Ференец работал персональным фитнес-тренером более 30 лет.

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