В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

— У нас с 1 мая будет введен обязательный масочный режим, — приводит Znak.com слова Куйвашева. — Проезд в пассажирском транспорте, в любом виде транспорта, нахождение в закрытых помещениях обязательно только в маске. Это будет фиксироваться. Нужно обеспечить всех масками. Мы развернули работу, 38 предприятий сегодня выпускают немедицинские маски.

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.