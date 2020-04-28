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В столице Казахстана разрешили пробежки в 6 утра

11:28
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Оперштаб Казахстана по противодействию пандемии коронавируса разрешил пробежки в столице страны Нур-Султане, сообщает «Хабар 24».

Разрешатся бегать с 6 утра у себя во дворе либо вокруг него, или же в шаговой доступности от того места, где живешь.

Ранее до смягчения мер карантинного режима о занятиях спортом никакой информации не было, поэтому любителям бега получали штраф.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек. Зафиксировано 211 766 летальных исходов от инфекции, вылечились 924 637 человек. В Казахстане зафиксировано 2 982 заболевших, 25 человек погибло, 725 выздоровело.

Дополнительная информация:

https://24.kz/ru/news/polezno-znat/item/391938-v-stolitse-razreshili-zanimatsya-sportom-na-ulitse?fbclid=IwAR2GCSFz_owEoyrr_uOk7ZPdmVPu2a2tVdi5HfXp07UEUFoZ8PGuiqu7qK8

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