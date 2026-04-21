В США выступили за возвращение россиян на международные турниры по дартсу
Организатор и участник турниров по дартсу американец Чак Хадсон выступает против запрета на участие россиян в международных турнирах под эгидой Всемирной федерации дартса (WDF), сообщает ТАСС.
Хадсон стал инициатором кампании за возвращение спортсменов из России. Он создал движение «За свободу Анастасии», названное в честь россиянки Анастасии Добромысловой, вынужденной в 2025 году приостановить карьеру из-за длительного недопуска на международные старты.
Всемирная федерация дартса в марте 2022 года приняла решение лишить спортсменов России и Белоруссии права участвовать в турнирах организации.
Источник: ТАСС
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