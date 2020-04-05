В США более 300 тысяч заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 300 тысяч. Данные обнародовал Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей. Точное число инфицированных — 300 915. Количество летальных исходов в субботу возросло с 7 826 до 8 162. Число поправившихся увеличилось с 9 853 до 14 459.

По данным на полночь с 4 на 5 апреля в мире зарегистрировано 1 187 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 181 стране/регионе. Зафиксированы 64 084 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 245 949 человек выздоровели, информирует CSSE. В тройку по количеству положительных тестов также входят Испания (124 736) и Италия (124 632).

По данным Роспотребнадзора на день 4 апреля, всего в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.