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6 февраля 2025, 22:35

В Смоленске открылся первый в регионе фиджитал-центр

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Смоленске открыли первый в регионе фиджитал-центр — спортивный комплекс, объединяющий физические и цифровые активности в гибридные дисциплины.

В церемонии открытия центра приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин, президент Всероссийской Федерации Фиджитал спорта (ВФФС) Никита Нагорный, а также заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» и участник Президентской программы «Время героев» Роман Гришин.

В спортивном комплексе будут проводиться открытые мероприятия: тренировки, фестивали и мастер-классы.

Весной 2025 года состоятся региональные соревнования по ритм-симулятору, футбольному двоеборью и тактической стрельбе.

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