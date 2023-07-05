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5 июля, 22:43

В Сирии опровергли участие россиянок в Панарабских играх

Руслан Минаев
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Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала ответил на вопрос, как российские спортсмены попали в сборную страны на Панарабских играх в Алжире.

По данным Telegram-канала «Голый спорт», семь российских спортсменок с измененными именами были заявлены на Игры за сборную Сирии.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — цитирует Маала РИА «Новости Спорт».

Ранее свои сомнения в правдоподобности ситуации выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии. Очень запутанная история

Источник: РИА
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