В Санкт-Петербурге прошел VII Международный форум этноспорта

В Санкт-Петербурге 20 апреля завершился VII Международный форум этноспорта, сообщает пресс-служба Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС России).

В мероприятии приняли участие делегации из 39 стран.

— Нас объединяет забота сохранения культурного наследия, связанного со спортом. Это поддерживается государством. Спорт должен объединять народы, не должно быть дискриминации, глобализация должна быть не инструментом влияния одних на других, — подвел итоги форума министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

После пленарного заседания форума министры спорта России, Турции, Белоруссии и Казахстана подписали декларацию развития национальных видов спорта и игр.